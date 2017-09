Wolski brilla in Polonia e il Genoa sorride: i dettagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wolski brilla in Polonia e il Genoa sorride. Il talentino classe 1997 ha preso in mano il centrocampo del Drutex Bytovia, club della serie B polacca con prestazioni da urlo. Un rendimento che soddisfa soprattutto il Genoa che ne detiene la proprieta’ del cartellino. Questa sera ha contribuito alla vittoria della sua squadra con un gol e un assist nel 4-1 contro il Pogon Siedcle, tanto l’allenatore ha detto ai media locali che Wolski potrebbe gia’ giocare in serie A. Lo riferisce Gazzamercato.it.