Nuno Espirito Santo, manager del Wolverhampton che questa sera in Europa League affronterà il Torino, ha presentato la sfida in conferenza stampa: "I ragazzi stanno tutti bene, anche Matt Doherty. Giocare così tanto non è facile, ma siamo preparati anche se due giorni di recupero sono pochi. Il Torino è una buona squadra, molto piacevole: hanno giocatori buoni, così come il loro allenatore. Giocano bene e per noi sarà dura. Sarà una sfida complicata, hanno una buona organizzazione difensiva, e dobbiamo tenerli d'occhio. Il nostro approccio però è sempre lo stesso, gara dopo gara. Il calendario al momento non ci deve interessare, e quello che siamo riusciti a fare la scorsa stagione, oggi non deve essere più rilevante".