Xabi Alonso: "Ancelotti è un maestro, l'anno prossimo tiferò Napoli"

© foto di J.M.Colomo

L'ex calciatore Xabi Alonso ha parlato dell'arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky: "Sono felicissimo per Carlo, per me è un maestro, l'ho avuto come avversario quand'ero al Liverpool e ho lavorato con lui nel Bayern e nel Real Madrid, conosco bene il suo staff. Ho tanti amici anche a Napoli, quindi l'anno prossimo mi vedrete tifare tanto gli azzurri, visto che ci sono già Callejon e Albiol a cui tengo molto. Spero gli vada tutto alla grande e sicuramente andrò a vedere qualche partita".