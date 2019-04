© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A due giorni dalla gara che vedrà l'Arsenal in campo contro il Napoli parla Granit Xhaka. Il centrocampista dei gunners non si fa ingannare dal discreto vantaggio con cui gli inglesi arriveranno al San Paolo: "Non sarà facile, il Napoli è forte e può batterci. Partiremo da un buon risultato maturato in casa, dobbiamo essere compatti in difesa e facendo un gol i giochi sarebbero finiti. Speriamo di poter raggiungere la semifinale".