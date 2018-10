Y.Boys, Von Bergen a TMW: "Dybala merita la carriera che sta facendo"

© foto di Federico De Luca

Steve von Bergen, capitano dello Young Boys intervistato da TMW, s'è così espresso su Paulo Dybala, suo compagno di squadra ai tempi del Palermo: “Sono contento per lui, è un bravo ragazzo. A Palermo abbiamo giocato insieme, merita la carriera che sta facendo. Merita. Sul piano sportivo ha grande qualità, nove volte su dieci fa gol e sappiamo che è un pericolo. La Juve è una squadra organizzata e poi ha grandi qualità in avanti, da Douglas Costa a Bernardeschi. Non c’è solo Paulo. Se vogliamo fare punti dobbiamo giocare la partita perfetta, ci proviamo...”.