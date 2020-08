Yaya Touré su Messi: "Lo vedrei solo al Manchester City con Guardiola"

vedi letture

Storico leader della mediana del Manchester City, in passato anche al Barcellona, Yaya Touré ha parlato in un'intervista con uno degli sponsor patrocinatori di Uefa, Hotels.com, di Lionel Messi. "E' difficile e complicato vederlo lasciare Barcellona. Ama la città, il club, la filosofia della società. Però se dovesse andarsene, allora lo vedrei al City che ha soldi per comprarlo ed è uno dei pochi in Premier a poterselo permettere. Sarebbe bello per il club e per la Premier. Sarebbe bello vederlo di nuovo con Guardiola nel suo calcio".