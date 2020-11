Yazici meglio di CR7 e Messi. È il primo a segnare due triplette in trasferta in stagione

La serata magica di Yusuf Yazici si arricchisce di un’altra statistica sorprendente. Il turco del Lille è infatti, come riporta Optajoe, il primo giocatore nella storia delle competizioni EUFA a riuscire a segnare due triplette in trasferta in una singola stagione. Neanche Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, per citare i due giocatori più forti degli anni 2000, sono riusciti a fare tanto.

