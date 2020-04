Yonghong Li: "L'offerta di Commisso per acquistare il Milan fu un insulto"

Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha parlato a SempreMilan dell'esperienza alla guida del club rossonero: "Nel corso della nostra esperienza alla proprietà, avremmo voluto regalare la felicità ai tifosi anche tramite il mercato. Cristiano Ronaldo? Preferisco non entrare nei dettagli ma c'erano molti giocatori forti che stavamo prendendo in considerazione".

Quanto le dispiace aver perso il club?

"Il Milan non e' stato un semplice investimento per me, ma prima di tutto una passione. E' stato molto difficile perderlo. Sono sicuro che conoscete gia' le mie opinioni riguardo Elliott. Non credo che Elliott abbia mai visto il club come lo vedevo io. Hanno altri scopi. Il loro background parla da solo".

Commisso ha dichiarato che lei non ha voluto discutere le sue proposte quando voleva acquistare il club.

"Cio' che Commisso ha offerto e' stato un insulto e uno scherzo per noi, in particolare perche' si parlava di un club come il Milan. Magari sara' stato ingannato dai suoi consiglieri che erano arroganti e ignoranti. Non volevamo perdere tempo con lui perche' avevamo offerte piu' importanti e sopratutto cose piu' importanti a cui pensare".