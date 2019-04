York Management, Oliva conferma: "Samp interessante, proposti 80 mln"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Oliva, il giovane manager italiano che dirige il Fondo York Management Capital in Europa, dalla sede di Londra conferma l'interesse per la Sampdoria di Ferrero: "La Sampdoria è molto interessante, le trattative vanno avanti da mesi. I nostri top level a New York se ne stanno occupando". All'edizione trentina del Corriere della Sera, il portavoce del fondo ha confermato anche l'entità dell'offerta rivolta a Ferrero per l'acquisizione della società blucerchiata: 80 milioni di euro.