Yoshida: "Quella della Samp è davvero la maglia più bella del mondo, Quagliarella è fantastico"

Il difensore della Sampdoria Maya Yoshida ha parlato ai taccuini di AM della sua esperienza genovese: "Cosa c’è di speciale alla Samp? Innanzitutto la maglia, che è veramente la più bella del mondo come si dice. In Giappone seguivo di più la Premier, però già allora avevo imparato i nomi delle squadre di Serie A grazie a Nakata e Nakamura. Di nome conoscevo Fabio Quagliarella, ma non lo avevo mai visto giocare: è fantastico, segna sempre. Ha ancora un sogno? La Coppa del Mondo con la Nazionale. E poi mi piacerebbe conquistare il mio primo trofeo a livello di club".