Younes a un passo dal Wolfsburg. Si attende la reazione del Napoli

Potrebbe chiudersi presto la telenovela legata al futuro di Amin Younes. Ma non in direzione Napoli: secondo quanto riferito da Premium Sport, infatti, l'esterno tedesco in uscita dall'Ajax sarebbe vicinissimo al Wolfsburg. Col club della Volkswagen Younes siglerebbe un triennale da 1,4 milioni di euro più 4 alla firma. Da capire come reagirà il Napoli.