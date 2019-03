Younes fa l'Insigne. Alla fine di un interminabile calvario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima di oggi Amin Younes aveva collezionato in stagione solo 51 minuti. Meno di un'ora di gioco, per un calciatore di cui si parla tanto da più di un anno, ma mai per le sue qualità tecniche. Men che meno per le sue prestazioni in campo.

Per la precisione da gennaio 2018, quando il Napoli raggiunge l'accordo con l'esterno offensivo classe '93 che è in scadenza con l'Ajax e, dopo una toccata e fuga in Italia, firma il contratto col club partenopeo.

Se ne pentirà presto, e nelle settimane successive il calciatore di Düsseldorf proverà in ogni modo a invalidare quell'accordo. Trattative con altre squadre, l'apertura all'Ajax a cui chiede - in cambio del rinnovo - di sistemare la situazione. Ma il Napoli fa valere un contratto regolarmente firmato e dopo un lungo tira e molla Younes torna sui suoi passi. E inizia la sua avventura al Napoli.

Un'avventura che ha vissuto una prima stagione trascorsa più in compagnia dello staff medico che di quello tecnico. Marchiata ancora prima di iniziare dalla rottura del tendine d'Achille che ha pesantemente condizionato il suo utilizzo.

L'8 dicembre l'esordio in campionato contro il Frosinone, poi otto minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo e la ricaduta che ha costretto Ancelotti a fare a meno dell'ala tedesca fino a marzo. Younes s'è rivisto in campo 17 giorni fa, sempre con il Sassuolo. E oggi, dopo aver giocato tre minuti a Salisburgo, la prima da titolare. Una prestazione positiva in fase offensiva, condita dal suo primo gol in Serie A da quella che è la zolla preferita di Lorenzo Insigne, capitano di un Napoli che da oggi ha finalmente un'arma offensiva in più.