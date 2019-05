© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amin Younes ringrazia il Napoli e i tifosi azzurri. L'esterno offensivo ex Ajax ha tracciato un bilancio della sua prima avventura in azzurro: "La mia prima stagione al Napoli è finita. Vorrei ringraziare tutti i tifosi di questa grande città, i miei compagni di squadra e i membri dello staff per avermi sostenuto in ogni fase del mio difficile inizio. Spero di avervi ripagato almeno un po' negli ultimi mesi! Amo giocare qui e non vedo l'ora di cominciare un’altra grande stagione in questo club molto speciale", ha scritto su Instagram.

Il rendimento. Il classe '93 ha collezionato dodici presenze complessive in Serie A, dopo aver risolto i problemi fisici, con tre gol all'attivo. Udinese, Roma e Frosinone le sue vittime. In Europa Le

ague ha rimediato tre apparizioni, una invece in Coppa Italia.