vedi letture

Young: "All'Inter ho portato la mia esperienza. Voglio far parte della storia di questo club"

In vista di Inter-Ludogorets, l'esterno nerazzurro Ashley Young si racconta al Match Programme parlando anche delle varie fasi della propria carriera: "Ho saputo cambiare e reinventarmi diverse volte - dice -. Ho iniziato come attaccante, proseguito come esterno e alla fine mi sono ritrovato terzino, anche perché ho avuto allenatori che hanno capito che avrei potuto ricoprire diverse posizioni in campo, ovviamente per poterlo fare c'è bisogno di intelligenza calcistica e doti fisiche".

Adesso l'Inter - "Ho sempre visto partite del campionato italiano, da quando ero bambino e mi ha sempre incuriosito, mi sono chiesto se un giorno avrei avuto l'opportunità di giocarci e adesso sono qui - dice ancora Young. - Penso ai calciatori che hanno vestito questa maglia e ai trofei che questa società ha conquistato e vorrei far parte di questa grandissima storia. Avendo giocato 14 anni in Premier League ho portato qui la mia esperienza".