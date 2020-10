Young Boys e Milan, la Roma scopre Kumbulla: il difensore dai gol pesanti

Un mese e dieci giorni dopo il suo arrivo, la Roma sta imparando sempre di più a conoscere Marash Kumbulla. Dopo il gol vittoria contro lo Young Boys di giovedì in Europa League, ieri sera è arrivata un’altra rete pesante: questa volta quella del pari (3-3) contro il Milan. Due marcature che valgono già il doppio di quelle messe a segno lo scorso anno, fermo a uno nella gara vinta contro la Sampdoria nel girone d’andata. Un giovane vecchio lo definiscono nello spogliatoio, perché all’anagrafe è stato registrato nel 1996, ma in campo gioca già con grande esperienza riuscendo ad essere determinante nonostante un avvio difficile e non senza qualche errore.

E pensare che il percorso di Marash inizia quando il padre Lin sbarcò in Italia su un gommone carico di profughi. Peschiera del Garda lo ha visto nascere – il ventenne ha comunque voluto mantenere il rapporto con la terra dei genitori scegliendo la nazionalità albanese – e il giovane Kumbulla, negli impegni finora disputati con la Roma, ha fatto capire a Fonseca quanto possa contare su di lui non solo per il futuro, ma anche e soprattutto per il presente. Giovedì, infatti, ci sarà una nuova partita di Europa League e la squalifica di Mancini agevola ancora l’utilizzo dell’ex Verona dal primo minuto. Lui che ad agosto era stato vicinissimo a vestire l’altra maglia della Capitale, quella biancoceleste. Oggi, invece, si candida prepotentemente a non uscire nemmeno quando Fonseca avrà di nuovo tutti i centrali a disposizione con il rientro di Smalling.