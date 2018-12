Young Boys-Juventus 1-0 al 30'. Hoarau porta avanti gli elvetici

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Young Boys in vantaggio contro la Juventus grazie a un rigore trasformato da Hoarau. Szczesny intuisce ma non riesce a neutralizzare la conclusione dal dischetto del centravanti francese. Massima punizione assegnata per fallo in area di Alex Sandro su Ngamaleu. Young Boys-Juventus 1-0 al 30', risultato che non cambia nulla in virtù del contemporaneo vantaggio del Valencia sul Manchester United.