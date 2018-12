Young Boys-Juventus, le formazioni ufficiali: Mandzukic-Ronaldo di punta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cuadrado terzino e Bernardeschi-Douglas Costa come esterni. Davanti, Mandzukic con Cristiano Ronaldo e riposo per Paulo Dybala, sempre titolare nel tridente con cui Allegri ha schierato i suoi nelle ultime uscite. A centrocampo trova spazio Bentancur, che è squalificato in campionato e avrà modo di giocare stasera a Berna. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

YOUNG BOYS (4-3-3): Wolfli; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow, Lauper, Aebischer; Moumi, Hoarau, Fassnacht.

A disposizione: Assale, Bertone, Nsame, Schick, Seydoux, von Ballmoos, Wuthrich.

Allenatore: Seoane.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Douglas Costa, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Perin, Chiellini, Sandro, Can, Matuidi, Kean, Dybala.

Allenatore: Allegri.