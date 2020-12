Young Boys, positivo al Covid-19 il vice allenatore Patrick Schnarwiler: con la Roma non ci sarà

Giro di tamponi in casa Young Boys in vista della sfida di Europa League contro la Roma. Come si legge sul sito ufficiale del club, i calciatori sono risultati tutti negativi mentre è risultato essere positivo il vice allenatore Patrick Schnarwiler. "Poiché ha costantemente rispettato le regole di igiene - si legge nel comunicato - e distanza dalla prima squadra e dallo staff tecnico, la sua positività non ha ulteriori effetti".