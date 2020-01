Young c’è. Lautaro croce e delizia dell’Inter. I voti di TMW

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER-CAGLIARI 1-1 - 29' Lautaro, 78' Nainggolan

Handanovic 6 - Poco impegnato, è reattivo nel finale del primo tempo su Faragò. Non può nulla nul gol di Nainggolan, la cui deviazione di Bastoni cambia la traiettoria.

Skriniar sv - Si fa male subito. (dal 17' Godin 5 - Non si è adattato alla difesa a tre, non si è adattato proabilmente al calcio italiano. Ha responsabilità enormi sul pari del Cagliari sbagliando disimpegno e avviando suo malgrado l'azione dell'1-1).

De Vrij 6.5 - Le palle alte sono sue. Gioca d'anticipo, spegne sul nascere le velleità dei cagliaritani.

Bastoni 6 - Sfortunata deviazione sul tiro di Nainggolan, per il resto sbaglia e rischia poco.

Young 6.5 - Inizio timido, i compagni lo cercano poco. Appena ha l'occasione penenlla l'assist dell'1-0 di Martinez. Prende fiducia e si rende pericoloso, penetrando anche nell'area avversaria e servendo altri palloni interessanti dalla destra.

Barella 6 - Segnerebbe contro la sua ex squadra, il fuorigioco lo ferma. Partita di corsa e sacrificio che lo rende meno efficace in fase di possesso.

Borja Valero 6 - Ha altre caratteristiche rispetto a Brozovic e non ci si può aspettare da lui un muro davanti la difesa. Dagli però palla ed è come metterla in banca: distribuisce il gioco, ha buone idee. Chiude in calando.

Sensi 6 - Cresce col passare dei minuti dopo un primo tempo al piccolo trotto. Non gli togli la palla dai piedi e un paio di incursioni mettono paura ai cagliaritani. È il più vivace dell'Inter nel secondo tempo. (Dall'82' Sanchez sv).

Biraghi 6 - Il gioco passa spesso dalle sue parti, lui guadagna fiducia e si rende spesso pericoloso anche se Nandez gli dà spesso e volentieri fastidio. (Dall'85' Dimarco sv).

Lukaku 5.5 - Come contro il Lecce è più un giocatore al servizio della squadra che un finalizzatore. Quando il Cagliari pareggia prova a prendere la situazione in mano cercando di sfondare, senza troppo successo.

Lautaro 6 - Prende di mira il giovane Walukiewicz e d'astuzia lo manda in difficoltà. Pericolo costante, trova l'incornata vincente. Basterebbe questo per un buon voto, abbassato per l'espulsione a fine gara per proteste. Salterà la partita contro l'Udinese ma l'evitabile sceneggiata dopo il cartellino rosso potrebbe costargli il derby.