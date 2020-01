© foto di

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha risposto alla domanda relativa il futuro di Ashley Young. L'esterno non intende rinnovare il contratto con i Red Devils e vuole l'Inter già a gennaio: "È uno dei nostri giocatori, è il nostro capitano. Ci sono troppe speculazioni a cui siamo abituati che dobbiamo gestire. Ashley è sempre stato professionale e concentrato, non penso che cambierà. (Il futuro di Young, ndr) sarà oggetto di discussione fra me e Ashley se qualcosa succederà, non abbiamo troppi giocatori in forma per cui abbiamo bisogno di quelli che abbiamo. Ashley ha fatto molto bene in questo club, è stato un buon capitano, quindi vedremo dove saremo a giugno e vedremo anche dove saremo a febbraio".