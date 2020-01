© foto di

Intervistato al termine del derby perso contro il City, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer risponde alle voci di mercato che vorrebbero Ashley Young all'Inter già a gennaio: "Ora non è il momento di parlare delle cessioni. Non possiamo indebolirci, dobbiamo rinforzarci". Young, 34 anni, è in scadenza di contratto.