Ultime sul mercato dell'Inter e su Ashley Young da La Gazzetta dello Sport. La novità è che il Manchester United si è messo di traverso all’accordo raggiunto tra l’esterno inglese e l’Inter. L’ha fatto con una mossa a sorpresa, proponendo a Young il rinnovo per un’altra stagione del contratto in scadenza il prossimo giugno. Risultato? Il giocatore ha detto no, vuole l’Inter che gli ha offerto un contratto fino al 2021.

Lo United ci prova - Il punto è che Ed Woodward, di fatto il plenipotenziario del Manchester United, si è messo di traverso e ha stoppato al momento l’operazione. La mossa del rinnovo va letta in questa direzione, ovvero la dimostrazione al giocatore che - nonostante non sia centrale nei piani del tecnico Solskjaer, solo due presenze da titolare negli ultimi due mesi di Premier –, lo United ha voglia di correre il rischio di tenerlo anche a fronte di un no al rinnovo e dunque di un addio a scadenza.