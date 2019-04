Zabaleta su Guardiola: "Futuro alla Juve? Credo voglia vincere con il City"

© foto di Imago/Image Sport

Pablo Zabaleta, ex calciatore del Manchester City, ha parlato a offsiderulepodcast del futuro di Pep Guardiola, accostato nelle scorse settimane alla Juventus: "È un allenatore incredibile. Nella prima stagione in Premier non è riuscito a vincere, però si è rifatto l'anno scorso, giocando un calcio che non si vedeva da anni in Inghilterra. Futuro alla Juve? Sono sicuro che voglia vincere trofei con il City e migliorarsi ancora".