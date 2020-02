Zaccagni assist e palo, Veloso fa girare l'Hellas. I voti di TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

MILAN-HELLAS VERONA 1-1 - 13' Faraoni, 29' Calhagnoglu

Silvestri 6 - Qualche uscita spericolata, anche troppo. Sfortunato in occasione del gol di Calhanoglu, dove trova la deviazione decisiva di Verre.

Rrahmani 6.5 - Ingaggia un duello con Rebic non mollando mai l'osso. Preciso negli interventi e nel gioco aereo.

Gunter 6 - In campo al posto di Dawidowicz, è il meno sicuro del reparto tuttavia sforna una prestazione dignitosa senza evidenti errori.

Kumbulla 6.5 - Elegante, preciso. Ha talento e personalità. Sarebbe stato interessante vederlo contro un gigante come Ibrahimovic.

Faraoni 7 - Juric lo ha trasformato. La promessa delle giovanili della Lazio è oggi uno dei migliori esterni della Serie A. Bel gol per esecuzione e tempismo, degno di un numero 9. Bravo in fase d'appoggio e di spinta, si permette anche un colpo di tacco nella ripresa che quasi manda in gol un compagno di squadra.

Amrabat 4 - Macchia un'ottima prestazione con un assurdo e pericoloso fallo a centrocampo su Castillejo, lasciando i suoi in 10 negli ultimi 25 minuti.

Veloso 6.5 - È il cervello della squadra. Gioca con una facilità incredibile, sbaglia pochissimi palloni ed è efficace negli interventi.

Lazovic 6 - Riesce a creare interessanti palle gol, ma non brilla per continuità.

Pessina 6.5 - L'ex cerca di farsi rimpiangere. Svaria sul fronte offensivo, duetta bene con i compagni di squadra e trova anche il palo nella ripresa.

Zaccagni 7 - Un assist al bacio, un palo clamoroso e un ottimo lavoro fra centrocampo e attacco. (Dal 90' Dawidowicz sv).

Verre 6.5 - Finto 9 che sembra un centravanti fatto e finito quando impegna dopo pochi minuti Donnarumma. Bravo in fase d'appoggio, sfortunata la sua deviazione sulla punizione di Calhanoglu. (Dal 70' Borini 6 - Contro la sua ex squadra è bravo ad aiutare gli scaligeri a gestire il pari col possesso palla).