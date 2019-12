Zaccagni è una Zanzara, Faraoni partita totale: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

HELLAS VERONA-ROMA 1-3

Silvestri 5,5 - Viene bucato sul suo palo - e tra le gambe - dalla conclusione di Kluivert, certamente poteva fare di meglio. Poi compie un paio di interventi interessanti, ma la frittata è fatta.

Rrahmani 6 - Colpisce un montante da pochi passi, quando potrebbe portare avanti il Verona dopo l'1-1 di Faraoni.

Gunter 5 - Fino alla fine del primo tempo sarebbe più che positivo. Il condizionale è d'obbligo perché poi decide di affossare Dzeko che, in realtà, sarebbe girato e non potrebbe tirare in porta. Rimane stordito e non migliora con il passare dei minuti.

Bocchetti 6,5 - Prende un giallo su Pellegrini, ma per il resto è più che positivo. Un paio di chiusure disperate che valgono il voto positivo.

Faraoni 7 - Un gol fatto, uno che viene annullato per il fuorigioco di Lazovic, sempre pericoloso sia in fase offensiva che da assistman. Una partita quasi "totale".

Amrabat 7 - Corre, corre, non si ferma, continua a correre. Nel traffico trova sempre il pallone, senza avere paura di gestirlo. C'è un motivo per cui il Napoli lo ha messo nel mirino.

Pessina 6 - Usufruisce della serata di grazia di Amrabat, giocando una discreta partita (dal 71' Veloso s.v.).

Lazovic 6 - Sulla sinistra dà una spinta costante, creerebbe un assist ma il Var sancisce che era leggermente in fuorigioco.

Verre 6 - Tra le linee trova la sua posizione e dà fastidio. Sbaglia un colpo di testa che poteva essere sfruttato in una maniera migliore (dal 66' Salcedo s.v.).

Zaccagni 6,5 - Zanzara, ronza fin troppo spesso nelle zone di Santon, cercando sempre l'uno contro uno e vincendolo spesso. Crea l'assist per il momentaneo pareggio (dall'80' Pazzini s.v.).

Di Carmine 5,5 - Lotta in mezzo a Smalling e Mancini, qualche volta ha la meglio. Però sotto porta non riesce a incidere.