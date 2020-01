Zaccagni-Verre e l'Hellas Verona vola: 2-1 al Genoa, Europa a -4

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importantissima vittoria dell'Hellas Verona contro il Genoa nell'ultima giornata del girone d'andata per le due squadre. 2-1 al Bentegodi per la squadra di Juric e 25 punti in classifica per gli scaligeri che si portano a -4 dalla zona Europa League a quota 25 punti, con la gara contro la Lazio da recuperare.

PRIMO TEMPO - Nei primi quarantacinque minuti molto pericoloso il Verona, con un super Perin, ma Genoa che ha chiuso in vantaggio grazie alla bella rete realizzata da Antonio Sanabria, abile ad anticipare Gunter e a battere Silvestri con l'esterno destro sul perfetto cross di Barreca dalla sinistra.



PAREGGIO HELLAS - Dopo dieci minuti dall'inizio della ripresa l'Hellas di Ivan Juric ha però rimesso la partita in parità: fallo di Romero su Zaccagni e calcio di rigore assegnato al Grifone, con Valerio Verre che non ha lasciato scampo a Perin con un destro potentissimo che si è insaccato sotto la traversa. Subito dopo il gol Davide Nicola ha poi dato freschezza al suo attacco, inserendo Favilli al posto di Pandev. In precedenza fuori anche Schone e dentro Behrami.



VANTAGGIO HELLAS - Dieci minuti più tardi il gol del sorpasso degli scaligeri: inserimento perfetto di Rrahmani che arrivato dentro l'area di rigore ha calciato in porta trovando la respinta di Perin, con Zaccagni che è però stato velocissimo nell'anticipare Ankersen e a depositare il pallone in rete. Ottima reazione della formazione di Juric dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Ultimo cambio poi per Nicola che ha richiamato in panchina Sanabria inserendo Agudelo.

IL FINALE - Nell'ultimo quarto d'ora il Genoa non è poi riuscito a impensierire Silvestri, con la scelta di Davide Nicola di togliere un attaccante puro inserendo un centrocampista offensivo che non ha certo pagato. Girandola di cambi per l'Hellas Verona nel finale con l'ingresso in campo di Pazzini, Badu e Dawidowicz a cavallo del novantesimo minuto al posto di Zaccagni, Amrabat e Verre. Unica azione nell'area di rigore dei padroni di casa al novantaduesimo, dopo che lo stesso tecnico del Grifone aveva mandato Romero ad agire da centravanti. Niente da fare negli ultimi secondi del match per il Genoa che chiude il girone d'andata a 14 punti in piena zona retrocessione.