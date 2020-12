Zaccardo: "Gomez al 99% lascerà l'Atalanta, bisognerà solo capire se a gennaio o a giugno"

Ospite negli studi di 'Sky', l'ex difensore Cristian Zaccardo ha commentato la rottura avvenuta in casa Atalanta tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e il capitano Alejandro Gomez (clicca qui per l'approfondimento): "Gomez andrà via al 99% a gennaio o a giugno, dipenderà solo da quando arriverà un'offerta soddisfacente. La società deve fare una scelta, se tenere il giocatore o l'allenatore. L'Atalanta credo abbia scelto per l'allenatore e quindi vedremo Gomez lasciare l'Atalanta. Dispiace, perché l'Atalanta è una squadra simpatica a tutti. Ma purtroppo nel calcio da una settimana all'altra possono cambiare tante cose. Ci sarà sicuramente un addio da parte di Gomez, bisognerà solo vedere se a gennaio o a giugno".