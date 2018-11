Zaccardo: "Ho vinto qualcosa che CR7 e Messi non hanno. Il Bologna..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24, Cristian Zaccardo ha ricordato la vittoria del Mondiale 2006: "Una cosa unica, è stato l'inizio della consacrazione da calciatore. Top player come Ronaldo e Messi hanno vinto tutto quello che non ho vinto io, ma io ho vinto qualcosa che loro non hanno vinto".

Sulla possibilità di tornare al Bologna.

"Sarebbe la chiusura di una bellissima favola. Sono partito a Bologna e poi sono andato in giro a fare esperienze diverse. Adesso c'è il problema delle liste, a Bologna non sarei un problema perché sarei un giocatore bandiera. Con Inzaghi ci conosciamo, due più due fa quattro e sarebbe la chiusura perfetta".