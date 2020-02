Zaccheroni: "Derby come nel 2004. Milan, come ricostruire con Ibra?"

© foto di Alberto Fornasari

Intervistato da Radio anch'io sport, l'ex allenatore di Milan e Inter Alberto Zaccheroni si è espresso così sul derby della Madonnina e sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A: "L'Inter è stata più protagonista, ma sul piano della prestazione le due squadre si sono divise un tempo per parte. Nel primo molto meglio il Milan, poi grandissima ripresa dei nerazzurri. Questo derby mi ha ricordato quello del 2004: ero sulla panchina dell'Inter, vincevamo 2-0, sbagliammo un gol con Adriano e Dida già a sedere e poi alla fine perdemmo 3-2".

Il ritorno al Milan di Ibrahimovic?

"Ieri sera mi ha sorpresa, sa gestire al meglio tutti i palloni che gli arrivano e non spreca mai nulla. Il Milan oggi ha bisogno di un uomo di così grande personalità, però la squadra fa fatica a rimanere compatta. Nel primo tempo del derby i rossoneri sono riusciti a coprire bene il campo, con un grande lavoro di Bennacer, ma nella ripresa è cambiato tutto. In ogni caso, non puoi ricostruire con Ibrahimovic: negli anni futuri non sarà lui a poter trascinare il Diavolo, ha 38 anni. Permettetemi poi di dire un'ultima cosa: è una vergogna che Zlatan non abbia mai vinto il Pallone d'Oro".