Zaccheroni: "Il Milan non è lì per caso. Mi piacciono molto Singo e Ibanez"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Inter e Milan, ha rilasciato un'intervista a Gianlucadimarzio.com: "Sono ancora curioso e finché sarà così, sarò sempre allenatore. Se potessi avere a che fare solo con i calciatori, tornerei subito, le chiamate non mancano. Arrivano a me, perché non ho mai avuto un agente. Non ho però la pazienza di sopportare tutte le situazioni extra, quelle fuori dall’Italia spogliatoio o dal campo. Osservo il buon senso di Pioli e un Milan che ha trovato la quadra prima degli altri. Ora cominciamo a essere avanti col campionato e loro stanno sempre lì. Mica per caso".

Quali giocatori osserva oggi in Serie A?

"Dico Singo, che mi ricorda Dani Alves quando ha la palla tra i piedi. E poi Ibanez, un difensore che sa fare tutto nella difesa a 3 della Roma".