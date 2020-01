© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di TMW Radio, l'allenatore Alberto Zaccheroni parla così della esperienza in Giappone, smentendo di poter tornare in Asia: "E' diverso che allenare un club tutti i giorni. Sono state esperienze positive, di vita e professionale. Ho letto di un mio possibile ritorno a marzo in Giappone ma smentisco. Ci andrò da turista".