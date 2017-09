Zahavi fuori, Israele avversario comodo: il 4-2-4 non è il problema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eran Zahavi è il miglior giocatore di Israele dopo l'addio di Yossi Benayoun. Ed è anche l'unico ad avere giocato nella nostra Serie A, nel Palermo, dai tempi di Tal Banin, centrocampista ex Brescia. Zahavi per un paio di anni ha mostrato classe e discontinuità, prima di tornare ancora in Israele per diventare un idolo del Maccabi tel Aviv, finendo a segnare più di tutti al Guangzhou, in Cina, allenato da una vecchia conoscenza del calcio mondiale come Dragan Stojkovic.

Il giocatore più rappresentativo d'Israele ha però gettato la fascia da capitano a terra durante la sconfitta contro la Macedonia, venendo quindi espulso dalla squadra che affronterà l'Italia. Insomma, l'unico spauracchio per l'Italia è venuto meno, almeno sul campo. Non è il modulo il problema, perché il 4-2-4 azzurro dovrebbe dominare come già fatto, senza grossi problemi, a Palermo contro l'Albania.

Così i fantasmi agitati da Tavecchio, nel pomeriggio di ieri, accompagnano la Nazionale nella sfida di Reggio Emilia contro Israele. Non arrivare al Mondiale sarebbe davvero il più grosso problema possibile, un'ipotesi che non si verifica dai campionati del 1958, in Svezia, quando era totalmente un altro calcio.