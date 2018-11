Zajc punisce un'Udinese sprecona: Empoli avanti al 41'

© foto di Federico Gaetano

L'Udinese spreca, l'Empoli segna. Al 41' la formazione allenata da Beppe Iachini passa in vantaggio grazie a una splendida azione corale, che coinvolge tutti gli uomini offensivi. Di Lorenzo spinge a destra e serve Krunic in area. Palla per Caputo, che difende la sfera e appoggia per Zajc, il cui inserimento è vincente. Nulla da fare per Musso.