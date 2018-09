Zajc re di legni. L'Empoli recrimina ancora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quarto palo in sette turni rende bene l'idea sull'inizio di stagione dell'Empoli e di uno dei suoi uomini di punta, trattenuto con forza in estate, come Miha Zajc: lo sloveno è stato il migliore in campo dei suoi nella sfida contro il Parma, ma deve rimandare ancora l'appuntamento con la rete. Un buon numero di inserimenti a centroarea e l'ennesimo palo a rendere amara la sua sesta presenza in Serie A: era il più fresco, avendo saltato la sfida casalinga al Milan, a lui giustamente si era affidato Andreazzoli per scardinare il sigillatissimo scrigno crociato, ma ancora una volta lo sloveno ha sbattuto sul legno. Sono quattro da quando la stagione è iniziata e per l'Empoli i rimpianti sono tanti. La magra consolazione è data dall'impressione che una svolta sbloccatosi, lo sloveno darà grosse soddisfazioni a chi ha puntato forte su di lui.