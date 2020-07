Zambrotta: "Theo grandissimo colpo. Maldini non resterà come ambasciatore del Milan"

Gianluca Zambrotta ha pubblicamente elogiato il colpo Theo Hernandez. L'ex terzino del Milan, ospite di 'Sky, s'è così espresso sulla stagione del laterale spagnolo: "Paolo Maldini ha fatto un grandissimo colpo, ha preso un giocatore dal Real e non prendi un giocatore dal Real se è scarso. Al Milan ha cambiato marcia, è giovane e di grandissima personalità e tecnica. Può fare la differenza e finora l'ha fatta, la società deve puntare su di lui e Paolo ha fatto un grande acquisto".

Cosa farà Maldini?

"Conoscendo Paolo lui deve essere operativo e sul campo al 100%. Non lo vedo come un ambasciatore del club, non l'ha mai preso in considerazione. Non è un ruolo che gli può stare bene, è una bandiera del Milan e deve rimanere con un ruolo importante in società".