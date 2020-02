Ivan Zamorano non ha dubbi: Arturo Vidal in estate giocherà nell'Inter. L'ex attaccante nerazzurro, intervistato da Radio Cooperativa, ha parlato così dei suoi due connazionali Vidal e Alexis Sanchez: "Se Sanchez restasse all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che, da quanto ne so, arriverà a Milano: Arturo Vidal. E su questo ho anche informazioni privilegiate e sicure. Conosciamo tutti l'importanza di Vidal per Conte e in estate lo sforzo dell'Inter per accontentarlo sarà senza dubbio più grande"