Zampagna: "Se Conte potrà mandare via Eriksen, lo farà. Non è quello che gli serve"

Non c'è feeling tra Antonio Conte e Christian Eriksen. Ne è convinto Riccardo Zampagna, ex attaccante che collegato con 'Sky Sport' s'è così espresso sul futuro del centrocampista danese arrivato a gennaio dal Tottenham: "Se Conte potrà mandarlo via, lo farà", ha detto Zampagna che prosegue. "Non è un acquisto di Conte, il tecnico nerazzurro in quella zona di campo vuole qualcosa di diverso, un centrocampista come li ha sempre avuti e cercati. E' vero che Eriksen ha bisogno di ancora un po' di tempo per adattarsi e che le sue qualità tecniche non sono in discussione, ma non è quello che serve a Conte".