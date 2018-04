Zamparini: "Ho scritto a Dybala di andare in Spagna"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della situazione di Paulo Dybala, attaccante della Juventus: "Quando gli sono piovute addosso le prime critiche gli ho scritto "Paulo, vattene in Spagna per favore". Ho sempre detto che è il nuovo Messi e lo confermo anche ora che lo criticano tutti. Se guardiamo al talento puro è quello che si avvicina di più, il problema non sono i paragoni bensì il calcio italiano. Per compiere il salto di qualità deve andarsene in un calcio vero, in A si privilegia l'aspetto tattico. Il vero Dybala si vedrà quando sarà al Barcellona o al Real Madrid".