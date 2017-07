Zanetti: "Inter, Zhang Jindong ha grandi progetti per il futuro"

Fonte: fcinternews.it

La lunga carriera da giocatore, in gran parte trascorsa con la fascia di capitano dell'Inter al braccio, il ruolo attuale da vicepresidente del club e il rapporto con il patron di Suning Zhang Jindong: Javier Zanetti si racconta ai microfoni di Rolling Stone. Ecco le sue parole:

Partiamo dal grande mistero di Zanetti. Come hai fatto a giocare così a lungo?

"(Ride) Madre natura mi ha dato una grandissima mano! A parte questo, per giocare ad alti livelli devi avere la cultura del lavoro, curare i minimi particolari. Devi fare tutto ciò che ti può permettere di giocare per tanti anni ad alto livello, sia in Italia che in Europa".

A te piace, quindi, questa nuova vita?

"Ho ricominciato a studiare: cambiare due proprietà straniere (prima quella di Thohir, ora Zhang Jindong, ndr) aiuta ad aprirti e cambiare mentalità. Devo dire che questa nuova proprietà punta molto su di me, soprattutto a livello internazionale, per la mia riconoscibilità. Vogliamo tutti che l’Inter torni a vincere, e questo è quello che vuole anche la società".

E come ti stai trovando con Jindong?

"Molto bene perché è una società che ha grande entusiasmo, ci sono grandi progetti per il futuro. Vuole far crescere l’Inter, ci tiene tantissimo alla nostra identità. Ovviamente ci stiamo ancora conoscendo, non è semplice il primo approccio, ma ci sono i presupposti per un grande futuro".