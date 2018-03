Zanetti: "Murale imbrattato? La storia dell'Inter non si macchia mai"

© foto di Federico Gaetano

In occasione della presentazione di InterWall, il murale sito in via Borsieri, a Milano, dedicato ai 110 anni di storia del club nerazzurro, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Premium Sport del gesto di alcuni vandali che nelle scorse ore lo hanno imbrattato: "Rimane sempre una bellissima opera, è stato un atto vandalico di persone che sinceramente non sono tifosi di calcio. Rimane un bellissimo murale, dove dentro c'è il DNA dell'Inter che è la cosa più importante. E la storia non si macchia mai".

Sull'obiettivo stagionale, Pupi si esprime così: "Champions? Ci sono tante iniziative in questi giorni per ricordare la storia gloriosa di questo club che ha avuto campioni nel passato e nel presente. L'unico pensiero è finire il campionato raggiungendo l'obiettivo Champions".