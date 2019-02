Zanetti: "Non ho parlato con Icardi. Chiarisca con il gruppo, conta l'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla così ai microfoni di Sky del sorteggio che ha messo di fronte ai nerazzurri l'Eintracht: "Affrontiamo una squadra tedesca, sempre dura da battere, dovremo prepararci al meglio. Condivido quello che hai detto, sarà un avversario duro da battere, l'Inter è cresciuta tantissimo, solo così potremo ambire a passare il turno. Favoriti? Credo che l'Inter deve cercare sempre di andare fino in fondo, anche se ci sono tante altre squadre attrezzate, ci proveremo. Icardi ci sarà? Continua a essere un giocatore importante, speriamo che possa esserci, sarebbe d'aiuto per la squadra. Quando ci sono dei problemi nello spogliatoio serve un confronto interno, ma questa è una opportunità per unire ancora di più il gruppo. Servirà creare le condizioni per vincere. Confronto con la squadra? La situazione che si è creata è spiacevole, serve un chiarimento ma con il bene della squadra come obiettivo principale. E' tutto risolvibile. Icardi di nuovo capitano? E' stata una decisione approfondita, si è studiato bene tutto quello che c'era da capire e poi è arrivata la scelta. Se ho parlato con Mauro? Se n'è parlato troppo di questa questione, io ancora non ci ho parlato, aspettiamo. Lui si deve chiarire col gruppo, questa è la priorità. La fascia è una cosa importantissima, è essere un esempio per i compagni, che ti rispettano per quello che fai dentro e fuori dal campo. Condivido le parole di Handanovic, ma ora concentriamoci sulle partite che arriveranno. Speriamo di poter arrivare in fondo, la squadra ci tiene tantissimo".