Zanetti: "Non solo Barça su Lautaro. Ma resterà qua, è il presente e il futuro dell'Inter"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato all'emittente argentina FOX Sports Radio toccando diversi temi dell'attualità nerazzurra, a cominciare dal futuro di Lautaro Martinez e dalla scelta obbligata di Leo Messi di restare al Barcellona: "L'interesse del Barcellona per Lautaro? Non solo il Barcellona si è interessato a lui, ma Lautaro sa di essere già in un grande club. Lo vedo felice, per ora non se ne va dall'Inter. E' parte del nostro presente e del nostro futuro e un patrimonio del club come molti altri giovani tipo Bastoni, Barella e Lukaku. Messi che resta al Barcellona? E' giusto che sia rimasto al Barcellona. La mia amicizia con Milito? Diego ha dato una grande mano per far sì che Lautaro arrivasse all'Inter. Ora secondo me deve essere il 9 dell'argentina. Il mio ruolo da dirigente? Non ho mai pensato di diventare allenatore. Nel mondo del calcio comunque mi sono sempre sentito rispettato. Il mio amore per l'Independiente? Sono un tifoso, mi sarebbe piaciuto giocarci quando ero calciatore".