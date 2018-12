Zanetti: "Oggi giornata importante per l'Inter, arriva un dirigente esperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti parla a SkySport24 nel giorno dell'arrivo di Marotta in società, che non gli toglierà comunque libertà di azione come vicepresidente: “Mi piace questo ruolo che ho in società e cerco di trasmettere tutti quei lavori che mi ha insegnato l'Inter – spiega il vicepresidente –. Cosa può darci Marotta? Oggi una giornata importante per il club, arriva un dirigente di grande esperienza e competenza. Ci sono i presupposti per fare tutti insieme un grande lavoro”.