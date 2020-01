© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo saluta Alessandro Florenzi, fresco di trasferimento al Valencia con la formula del prestito: "Sin dal primo giorno ho capito che persona speciale tu fossi... Mi hai trattato come un fratello minore prendendomi sotto la tua ala e prendendoti cura di me in ogni circostanza, anche la più triste, e lo porterò sempre con me... Come porterò sempre con me le nostre risate, i nostri sorrisi e le tue parole sempre giuste da capitano. Ti voglio bene fratellone, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Ti seguirò sempre", il messaggio su Instagram del centrocampista della Roma al suo ormai ex capitano.