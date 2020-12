Zaniolo: "Amo la Roma e sono amato dai tifosi. Non c'è motivo per cambiare maglia"

vedi letture

Nicolò Zaniolo, nella lunga intervista realizzata con La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del proprio futuro e di eventuali cambi di maglia: "A Roma sto benissimo, sono in una grande squadra e in un club importante. Sto benissimo, sono amato dai tifosi e io amo loro. La società mi sostiene e non penso a cambiare. Non ci sarebbe motivo".