Zaniolo chiude a un trasferimento alla Juve: "La Roma per me è tutto, qui tantissimi anni"

Dichiarazione d'amore nei confronti della Roma di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso classe '99 quest'oggi ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'll Messaggero' e, punzecchiato sull'interessamento della Juventus, ha risposto così: "La Roma per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall'esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all'Olimpico e sentire amato dai tifosi. Quindi, non vedo il motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi altri anni".