Zaniolo come Chiesa: Di Francesco pensa al colpo ad effetto

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Federico De Luca

Da Radja Nainggolan a Nicolò Zaniolo il passo non è così breve come potrebbe sembrare, ma è quello a cui sta pensando Eusebio Di Francesco per stupire tutti al Bernabeu di Madrid nella prima sera di Champions League. Il giovane centrocampista classe '99 arrivato nell'ambito dell'operazione che ha portato il Ninja alla corte di Spalletti, non ha ancora giocato neanche un minuto in giallorosso ma è stato convocato a sorpresa da Mancini e soprattutto ha gli occhi addosso di tutti i migliori osservatori del mondo. E' un predestinato, scartato a suo tempo dalla Fiorentina, rilanciato dalla Virtus Entella e ceduto a cuor leggero dall'Inter pur di ottenere il cartellino del belga. Una storia strana quanto curiosa, che potrebbe arricchirsi di un altro capitolo nel big match contro il Real Madrid. Il tecnico romanista ieri ha dichiarato: "Potrei stupirvi" e questa sarebbe sicuramente una mossa ad effetto che in pochi potevano aspettarsi solo fino a 24 ore fa. Un po' come Sousa con Chiesa all'Allianz Stadium nel 2016 contro la Juventus alla prima giornata di campionato, Di Francesco pare intrigato dalla possibilità di lanciare nella mischia uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Follia o intuizione? Se verrà schierato da titolare, solo il campo potrà darci una risposta. Certo Di Francesco non è uno a cui manca il coraggio.