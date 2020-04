Zaniolo come falso nueve? Mancini: "Può ricoprire più ruoli, ma non il centravanti"

Lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' dal ct della Nazionale Roberto Mancini. Nel corso del botta e risposta, il Mancio s'è soffermato anche su Nicolò Zaniolo, calciatore attualmente infortunato ma che torna in corsa per l'Europeo visto lo slittamento di un anno della competizione: "Vedremo, intanto vediamo se recupera bene al 100%. È un ragazzo così giovane che potrà ancora migliorare a livello tattico e può ricoprire diversi ruoli, questa è una fortuna sia per noi che per lui. Non credo, però, possa ricoprire il ruolo di centravanti".