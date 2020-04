Zaniolo: "Devo tanto a Di Francesco e Mancini. La prima chiamata in azzurro? Non ci credevo"

vedi letture

"Il mister Di Francesco mi ha inserito tra i grandi, mi ha fatto capire l'importanza del lavoro settimanale e gli devo tantissimo, così come devo tanto a Mancini che mi ha convocato senza fare nemmeno una partita tra i professionisti" Così il talento della Roma Nicolò Zaniolo intervistato da Sky: "Quando sono stato convocato in Nazionale non ci credevo, l'ho saputo tramite Sky Sport, pensavo fosse un errore. Il primo giorno a Coverciano mi sembravo un bambino al parco giochi, non ci credevo".