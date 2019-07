Zaniolo e il rinnovo che balla: chi gli può dare più di 2 milioni?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un passaggio nella conferenza stampa di Gianluca Petrachi che è da sottolineare, quando parla di Nicolò Zaniolo. "La società vuole adeguargli il contratto, lo vuole portare a cifre da giocatore importante. Ma qui si tende a far diventare dei miti chi ha sole 15 presenze in Serie A. Mi piacciono le cose concrete, ma serve umiltà e lavoro per diventare un top. Dobbiamo farlo restare coi piedi per terra, a questa età si fa presto a perdere la testa. Nell'ultimo periodo ha smarrito un po' di questi concetti".

TIRA E MOLLA RINNOVO - Negli ultimi mesi Zaniolo è stato vicino più volte a dire sì alla Roma, a gennaio per un milione e mezzo, poi circa due. Le richieste sono salite molto, arrivando intorno ai 3 milioni di euro annui. Difficile concederli per un club come i giallorossi, fuori dalle coppe. Più che altro per la giovane età del centrocampista, 20 anni due giorni fa, e solamente 27 presenze in Serie A.

LA JUVE IN AGGUATO - Sul suo profilo ci sono sempre i bianconeri che lo hanno messo nel mirino negli scorsi mesi, trovando però forte opposizione da parte della Roma: 60 milioni di euro, probabilmente troppi per qualunque squadra. Il Bayern Monaco ne ha offerti 40, vedendosi rispondere picche. Dall'altra parte però questa necessità di rinnovo - a cifre alte - rischia di essere un'arma a doppio taglio, sia per la Roma che per Zaniolo: il suo accordo attuale scade il 30 giugno 2023.